أبو كيان يبيع المخدرات جملة وقطاعي أونلاين بالمنوفية.. ورقم لاستقبال الشكاوى.. تفاصيل

أثار منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الجدل بين رواده، حيث انتشرت صورة تحمل اسم " أبو كيان " لتجارة المكيفات جملة وقطاعي.

وسادت حالة من الجدل، حيث أثار المنشور حالة من التداول وسط كلمات كثيرة مصاحبة له، ولكن انتهى الأمر بالقبض على مروج الاوراق وتبين أنه شاب يتاجر في المواد المخدرة.

أرقام التليفون والشكاوي..

وأنهى مروج المنشور بيانه حيث قام بطباعته وتوزيعه بين عدد من الأهالي بمدينة قويسنا.

فوجئ الأهالي بتداول منشورات تحمل " أبو كيان لتجارة المخدرات وجميع أنواع المكيفات "آيس وحشيش وبانجو وتامول " جملة وقطاعي تاركا عنوانه وأرقام هواتفه.

وقام صاحب المنشور بنشر عنوانه وهو مكان معروف في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية كما قام بترك رقم هاتفه ورقم اخر تحت مسمى الشكاوى.

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية تمكنت من القبض على مروج الاوراق حيث تبين أنه شاب له اسم حركي باسم ابو كيان ومعروف عنه تجارة المخدرات وتم ضبطه في منطقة حدودية بين محافظتي القاهرة والقليوبية بين مدينتي قويسنا وبنها.

وتحفظت قوات الأمن على عدد من المضبوطات، حيث ضبط بحوزته عدد من المواد المخدرة.