النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة بعنوان "التحول الرقمى وتحسين جودة الخدمات"

نظم مركز النيل للاعلام بالفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بالمركز تحت عنوان “التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات ” بمشاركة عدد كبير من العاملين بالقطاعات والمديريات الحكومية المختلفة بالفيوم وبعض طلاب المدارس والجامعات.

تأتي الندوة فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطن والعمل على تحسين جودة الخدمات وانطلاقا من الدور التوعوي للهيئة العامة للاستعلامات.

واستضاف المركز الدكتور مصطفى ثابت الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم ورئيس تحرير موقع الفجر الالكترونى وبحضور فريق مركز النيل ا محمد هاشم مدير المركز ،ا حنان حمدي مسئول البرامج بالمركز

تناولت الندوة التعريف بمفهوم التحول الرقمى والرقمنة والمصطلحات المرتبطة بهذا المفهوم مثل الحكومة الالكترونية والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء واهمية التحول الرقمى وفوائده واركانه واستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق مفهوم الرقمنة.

وأشار الدكتور مصطفى ثابت فى بدايه كلمته إلى ان مفهوم التحول الرقمي مفهوم مغلوط عند الكثير من الناس فهو ليس معناه فقط تحويل كل ماهو ورقى إلى الكترونى أو رقمى إنما هو منظومة شاملة كاملة تعنى بحل مشاكل المواطن باستخدام التكنولوجيا مؤكدا أن الرقمنة الهدف منها تحسين جودة الحياة، مضيفا أن تعريف التحول هو عملية نقل القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار المنتجات والخدمات و الاستثمار فى الفكر وتغيير السلوك لاحداث تحول جذري فى طريقة العمل

وتابع أن التحول الرقمي يتطلب تمكين ثقافة الابداع فى بيئة العمل لافتا إلى أن التحول يستلزم مجموعة من الخطوات تشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل ابتداء من البنية التحتية قائلا أن مايحدث فى العاصمة الادارية هو جزء من البنية التحتية للتحول الرقمى فى مصر حيث يوجد بها واحدة من أكبر مستودعات البيانات فى العالم لاحداث التحول الرقمي داخل مصر مؤكدا أن مصر أصبح لديها بنية تحتية تسمح بطفرة فى التحول الرقمى

وعن ميزات التحول الرقمي وفوائده أشار ثابت الى ان من ميزات التحول الرقمي تحقيق التغير الجذري فى الخدمات المقدمة وتغيير نماذج العمل وتغيير اسلوب عمل الكادر البشرى وتمكين الابتكار لتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف ان من فوائد التحول الرقمي تسريع طريقة العمل وتطبيق خدمات جديدة بسرعة وجودة وزيادة الانتاجية

وأشار إلى أن هناك أكثر من ١٦٠ خدمة يمكن عملها والحصول عليها من خلال الحكومة الإلكترونية

وفى نهاية اللقاء أكد ثابت على أهمية تغيير الفكر ودعم الابداع كأحد أركان التحول الرقمي وأكد على التحول الرقمي ليس معناه الاستغناء عن العنصر البشرى وانما سيكون دوره متابع ومراقب وفى نهاية الندوة اوصى بضرورة التدريب المستمر على اساليب العمل الحديثة لمواكبة هذا التحول إلى الرقمنة واوصى الشباب المشارك فى الندوة بضرورة التدريب المستمر فى مجال التكنولوجيا وان سوق العمل فى المستقبل لمن ليه الخبرة والمهارة فى هذا

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