محمد عواد رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت اليوم الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الزمالك أن يهزم بيراميدز بهدفٍ وحيد سجله مصطفى شلبي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري والتي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية على موقع "تويتر": "تصدى لهجمات بيراميدز وحافظ على نظافة شباكه، محمد عواد هو الفائز بجائزة رجل المباراة خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز".

وارتقى الزمالك بعد فوزه اليوم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.