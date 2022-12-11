أصالة تكشف موعد عرض سعودى أيدول .. تفاصيل

كشفت الفنانة أصالة عن موعد عرض برنامج سعودى أيدول من خلال نشر البوستر الرسمى للبرنامج، الذى من المقرر عرضه 20 ديسمبر الجارى كل ثلاثاء وأربعاء فى تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية".

وعلقت أصالة على البوستر :" في قلب الرياض سمعنا أجمل المواهب وشفنا أحلى الشخصيات عشنا ولسه مكملين مع مجموعه محترفه لطیفه غايه بالأناقة بالتعامل مع الجميع بإنسانيه بالغه .. بدعم من هيئة الترفيه وعلى رأسهم حبيبنا وغالينا أبو ناصر وعلى شاشة كل العرب رح تلتقوا معنا ببرنامج ممتع لدرجة مافيكم ماتشوفوه بحماس وبشغف .. مع ..الأساتذه والنجوم الكبار حتعيشوا سعودي آيدول".

تفاصيل برنامج سعودي أيدول

وكان تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قد أعلن عن تعاون فني جديد بين هيئة الترفية ومجموعة MBC، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب آل الشيخ: "سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول مع الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس في لجنة التحكيم يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022".

بيجاما أحلام فى كواليس سعودي أيدول

ونشرت أحلام مجموعة من الصور لها أثناء تصوير الحلقات الأولى من البرنامج وظهرت خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ترتدى ملابس أشبه بالبيجاما وهو ما نال إعجاب الكثيرين الذين أكدوا تميز إطلالتها خاصة وانها ظهرت بملامح شبابية وكأنها فتاة فى العشرينيات من عمرها.

تعليق أحلام على صورها الجديدة

أحلام نشرت مجموعة من الصور لها من كواليس تصوير برنامج سعودي أيدول عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: فى أول لقاء مع السوشيال ميديا أثناء تصوير سعودي أيدول أنتظرونا قريبا.