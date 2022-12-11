عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تكشف موعد عرض سعودى أيدول .. تفاصيل

صدى البلد

كشفت الفنانة أصالة عن موعد عرض برنامج سعودى أيدول من خلال نشر البوستر الرسمى للبرنامج، الذى من المقرر عرضه 20 ديسمبر الجارى كل ثلاثاء وأربعاء فى تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية".

وعلقت أصالة على البوستر :" في قلب الرياض سمعنا أجمل المواهب وشفنا أحلى الشخصيات عشنا ولسه مكملين مع مجموعه محترفه لطیفه غايه بالأناقة بالتعامل مع الجميع بإنسانيه بالغه .. بدعم من هيئة الترفيه وعلى رأسهم حبيبنا وغالينا أبو ناصر وعلى شاشة كل العرب رح تلتقوا معنا ببرنامج ممتع لدرجة مافيكم ماتشوفوه بحماس وبشغف .. مع ..الأساتذه والنجوم الكبار حتعيشوا سعودي آيدول".

تفاصيل برنامج سعودي أيدول 

 

وكان تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قد أعلن عن تعاون فني جديد بين هيئة الترفية ومجموعة MBC، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب آل الشيخ: "سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول مع الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس في لجنة التحكيم يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022".

 

بيجاما أحلام فى كواليس سعودي أيدول

 

 ونشرت أحلام مجموعة من الصور لها أثناء تصوير الحلقات الأولى من البرنامج وظهرت خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ترتدى ملابس أشبه بالبيجاما وهو ما نال إعجاب الكثيرين الذين أكدوا تميز إطلالتها خاصة وانها ظهرت بملامح شبابية وكأنها فتاة فى العشرينيات من عمرها.

 

تعليق أحلام على صورها الجديدة

أحلام نشرت مجموعة من الصور لها من كواليس تصوير برنامج سعودي أيدول عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: فى أول لقاء مع السوشيال ميديا أثناء تصوير سعودي أيدول أنتظرونا قريبا.

أصالة رئيس هيئة الترفيه السعودية سعودي ايدول برنامج سعودي أيدول ماجد المهندس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

أردوغان يهدد بضرب اليونان بالطائرات الحربية .. لهذا السبب

30 يوما للتظلم ومفاجأة في سعر المتر.. بشرى سارة بملف التصالح

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

ترشيحاتنا

بسبب ساندويتش فول فاضي.. عمرو أديب يهاجم التجار والبائعين

مفتاح العلاقة بين العبد وربه.. علي جمعة يحذر العصاة من 5 أفعال

علي جمعة: السحر أثره مثل الأنفلونزا لا يدوم ويذهب بأقل ما يكون

انتصار السيسي لـ فتيات مصر: أنتن قوة الدولة ومستقبلها المشرق وقادة المستقبل

سقوط أبو كيان.. الداخلية تلقي القبض على المتهم ببيع المخدرات أون لاين

أحمد سامي يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا استعدادا لمباراة حرس الحدود بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند لهذا السبب..أجرأ إطلالات إليسا

سعر حقيبة لدمية ابنة كريستيانو رونالدو يتخطى المليون و ٢٠٠ الف جنيه

بعد انتشارها.. كيف تحمي نفسك من الأدوية المغشوشة؟

صراخ الأسفلت بأكتوبر.. القصة الكاملة للقبض على طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ