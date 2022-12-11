ثاني أطول قفزة بعد رونالدو.. يوسف النصيري يجاور الكبار بهدفه في البرتغال

كشف الناقد الرياضي، محسن لملموم، أن تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 16 في كاس العالم 2022، كان صعبا؛ لأن المجموعة كانت تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.

واضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض معدل أعمار لاعبي المغرب، مقارنة بمنتخب بلجيكا؛ منح الأسود أفضلية في اللقاء الذي جمع بينهما في دور المجموعات، وانتهى بفوز الأسود.

ولفت الناقد الرياضي، محسن لملموم، إلى أن المغرب لم يدخل في شباكه سوى هدف وحيد، بالنيران الصديقة؛ وهذا بسبب امتلاكه لأقوى خط دفاع.

وأشار إلى أن تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي المونديال؛ رفع سقف الطموحات لدى المنتخبات العربية، وعرَّى كل الاتحادات الرياضية في العالم العربي، مضيفا:" يوسف النصيري حقق ثاني أعلي قفزة في تاريخ كرة القدم بعد كريستيانو رونالدو.

وأوضح الناقد الرياضي، محسن لملموم، أن منتخب المغرب، يعتبر منتخب أوروبي نظرا لوجود عدد كبير من أسود الأطلس محترفين في كبريات الأندية الأوروبية.

وحول إمكانية بكاء ميسي في المونديال بسبب الهزيمة؛ أكد الناقد الرياضي، محسن لملموم، أن خروج رونالد ونيمار في ربع نهائي المونديال؛ يصب في صالح ميسي .