غدا.. الإعلان عن قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام 2023

تعلن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، غدا الاثنين، عن قوائم ترشيحات جولدن جلوب لأفضل الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون في نسخته الـ 80، لعام 2023، قبل توزيع الجوائز في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 11 يناير المقبل.

أعلنت شبكة قنوات NBC الأمريكية أنها ستعود لبث حفل توزيع جوائز جولدن جلوب للأعمال الدرامية والتلفزيونية عبر شاشتها يوم 11 يناير 2023 العام المقبل، بعد توقفها عن البث في الحفل الماضي بسبب أزمات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود المنظمة للحدث.

ومن المقرر أن يذاع حفل النسخة رقم 80 من جوائز جولدن جلوب عبر شاشة NBC وهي محاولة لاستعادة الحدث الفني الهام لرونقه مرة أخرى.

أدت الأزمات التي واجهتها الجهة المسئولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب إلى مقاطعة عدد من نجوم هوليوود إلى الحدث حتى أن توم كروز أعاد الثلاث جوائز التي حصل عليها من قبل، ورفضت شاشة NBC بث الحدث.

أقيم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 79 العام الماضي، بطريقة مختلفة عن هذا الحدث الفني الضخم المعروف كل عام، وسط غياب للمشاهير وللسجادة الحمراء ولكل أشكال المتعة.

أصرت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية على إقامة حفلها السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب والاحتفاء بالأعمال الفنية في السينما والتلفزيون رغم مقاطعة النجوم ومحطات التلفزيون للحدث.

قدمت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عرضا صغيرا نسبيا للاحتفاء بالأفضل في السينما والتليفزيون مع القليل من الضجة، ووصف تقرير فاريتي الحفل على أنه حدث مختزل يفتقر إلى المتعة بعد مقاطعة الجميع للحفل بسبب الممارسات التجارية المشكوك فيها داخل هيئة التصويت التي تضم 105 صحفيين عالميين.