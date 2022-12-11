مساعد الركراكي السابق يكشف سر نجاحه مع المنتخب المغربي

كشف عمر نجحي، المساعد السابق لوليد الركراكي، المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي، عن سر تفوق الأخير ونجاحه مع منتخب أسود الأطلس.

وقال نجحي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " سعيد لفرحة جميع الجاليات العربية بفوز المنتخب المغربي والتأهل، وسعادتهم بما يقدمه وليد الركراكي رفقة المنتخب".

وتابع: "تعرفت على الركراكي في قطر وكان هذا أول لقاء بيننا، وبعد أول مباراة معه شعرت بأنه مدرب مختلف، ولديه شيء مميز عن كل المدربين وله طريقة خاصة به".

وأتم: "أفتخر بالعمل مع الركراكي والتعلم منه خلال الفترة التي قضيتها معه".