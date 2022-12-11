محطم نفسياً.. رسالة صادمة من نيمار بعد خروج البرازيل من مونديال قطر

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، رسالة صادمة عقب وداع منتخب البرازيل لكأس العالم 2022 بقطر.

وودع منتخب البرازيل بطولة كأس العالم 2022 بقطر، من دور ربع النهائي، أمام كرواتيا، بركلات الترجيح.

وكتب نيمار عبر صفحته الرسمية على إنستجرام قائلاً: “الهزيمة ما زالت تؤلمنا كثيرا، كنا قريبين جدا، لسوء الحظ ما زلت لم أتعلم من الخسارة، لكن الهزائم تجعلني أقوى”.

وتابع: “على أي حال، علينا المضي قدمًا، الحياة تجعلنا نمضي قدمًا ، حتى لو كان الأمر مؤلمًا وكان الجرح يستغرق بعض الوقت للشفاء ، فعلينا المضي قدمًا”.

وأضاف: “أنا محطم نفسيا، الهزيمة تسببت في جرح عميق بالنسبة لي وتركتني في حالة ذهول لمدة عشر دقائق قبل أن أتوقف عن البكاء وبعدها لم أتوقف أبدا عن البكاء للأسف”.

واختتم: “أود أن أشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته”.