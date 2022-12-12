اندلاع حريق هائل داخل مخزن للملابس الرياضية في البساتين .. فيديو

قررت نيابة البساتين الجزئية، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لإجراء معاينة لموقع حريق التهم مخزن للملابس الرياضية لبيان أسباب اندلاعه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء الحريق.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مخزناً للملابس الرياضية بالبساتين

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغين بحريق داخل مخزن ملابس رياضية بحي البساتين.

علي الفور تم توجيه قوات الإطفاء وتم محاصرة كرات اللهب التي التهمت محتويات المخزن بالكامل وامتدت النيران لتلتهم شقة بالطابق الأول بذات العقار محل البلاغ وتمت السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.