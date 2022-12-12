إطلالة جديدة.. رضوى الشربينى تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت على اعجاب متابعيها .

ويذكر ان أثارت الإعلامية رضوى الشربيني جدلا واسعا بسبب تصريحاتها، وتصدرت تريند محركات البحث في جوجل، بعد الجدل حول إجرائها عمليات التجميل ونفخ شفايفها.

وردت رضوى الشربيني على الانتقادات التي تتعرض لها بشأن عملية التجميل، وذلك من خلال برنامجها إنتي وبس، حيث قالت: كذا حد بعت للبرنامج يسأل، رضوى إنتي نفختي شفايفك فين؟، فقررنا نعمل حاجة جديدة في حلقة النهاردة، وأطلع من غير روج.

وتابعت رضوى الشربيني حديثها عن تحضيراتها قبل كل حلقة، إذ قالت: أقولكم الخلطة اللي أنا بحط منها قبل ما اطلع الهواء، وهي شطة، فازلين طبي، زيت لوز حلو، قرفة، وفي ناس تحط عليها الجنزبيل.