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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد ..اول رد فعل لـ فتوح بعد الفوز على بيراميدز

صدى البلد

نشر احمد فتوح ، لاعب نادى الزمالك صورة له مع  البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض ، وذلك بعد مبارة الفريق امام بيراميدز التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد .

 

وعلق احمد فتوح على الصورة بوضع ايموشن قلب ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه . 

 

و حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً غالياً أمام بيراميدز بهدف دون رد وحصد ثلاث نقاط ثمينة ، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري المصري نسخة موسم (2022 - 2023).

 

الفوز رفع رصيد الزمالك الى 14 نقطة  يحتل بها وصافة جدول ترتيب المسابقة خلف الأهلي المتصدر بعد خوض ست مباريات فى الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 11 نقطة فى المركز الخامس .

مصر الأهلى الدوري المصري الزمالك البرتغال أحمد فتوح

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