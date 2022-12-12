شاهد ..اول رد فعل لـ فتوح بعد الفوز على بيراميدز

نشر احمد فتوح ، لاعب نادى الزمالك صورة له مع البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض ، وذلك بعد مبارة الفريق امام بيراميدز التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد .

وعلق احمد فتوح على الصورة بوضع ايموشن قلب ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه .

و حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً غالياً أمام بيراميدز بهدف دون رد وحصد ثلاث نقاط ثمينة ، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري المصري نسخة موسم (2022 - 2023).

الفوز رفع رصيد الزمالك الى 14 نقطة يحتل بها وصافة جدول ترتيب المسابقة خلف الأهلي المتصدر بعد خوض ست مباريات فى الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 11 نقطة فى المركز الخامس .