انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية ونجاة قائدها .. صور

شهد طريق قرية السعدى التابعة لمركز ومدينة الحسينية حادث انقلاب سيارة باحدى الترع مما ادي الى تهشم السيارة ونجاة السائق.

فيما اصيب شاب يدعي عبدالله مقيم بإحدى قرى مركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية، وتم نقله الي المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد وررود بلاغا باستقبال مستشفى الحسينية شاب فى العقد الثانى من العمر مصاب بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد و مقيم باحدى قرى مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

وفى ذات السياق قال احد شهود العيان على الحادث، ان هذا طريق يعد من الطرق المشهورة بطرق الموت لما يتكرر عليه من حوادث ، حيث ان الطريق غير ممهد للسير و ليس به اضاءة وهو من احدى طرق الرابطة بين محافظة الشرقية والدقهلية.

WhatsApp Image 2022-12-12 at 1.15.45 AM (1)

WhatsApp Image 2022-12-12 at 1.15.43 AM