الأفضل في العالم.. هواتف Galaxy S23 تقدم تسجيل الفيديو بجودة 8K ودعما للأقمار الصناعية

كشفت تسريبات أن هواتف Galaxy S23 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستحصل على عدد من المواصفات الفائقة منها كاميرات مميزة للغاية، حيث ستأتي الكاميرا الأساسية بمستشعر دقة 200 ميجا بيكسل، مع دعم لتسجيل الفيديو بجودة 8K .

وبحسب موقع GSMArena فإن العديد من الهواتف الذكية الأخرى من الفئة الرائدة استطاعت أن تأتي بقدرات كبيرة مع تسجيل مقاطع فيديو بـ 30 إطارًا في الثانية بجودة 4320 بكسل فقط، مما سيجعل هواتف Galaxy S23 الأولى من نوعها التي ستدعم هذه الجودة.

وكانت أفادت تقارير أن هواتف Galaxy S23 ستحصل أيضا على ميزة دعم الأقمار الصناعية لطلب المساعدة في حالات الطوارئ في المناطق النائية، أو في المناطق التي لا يتوفر بها الوصول إلى الإنترنت، أسوة بهواتف iPhone 14 من شركة آبل الأمريكية.

وبحسب تقرير من وكالة ET News الكورية الجنوبية فإن ميزة دعم الأقمار الصناعية التي ستقدمها شركة سامسونج ستختلف عن تلك الميزة التي أطلقتها شركة آبل، بحيث ستقوم بتقديم نقل الصور، الأمر الذي يعد ترقية كبيرة عن ميزة آبل.

كما ستقدم هواتف Galaxy S23 ارتفاعا هائلا في الأداء الخاص بها، مع معالج من أفضل معالجات الهواتف الذكية، حيث تشير التسريبات إلى أن الهواتف ستحصل على Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية.

ومن المتوقع بشكل كبير أن هذا المعالج سيكون أقوى وأقل استهلاكًا للطاقة من سابقه، حيث إذا كانت السرعة ذات أهمية قصوى بالنسبة لك ، فقد يكون من المفيد الانتظار حتى العام المقبل، وعلى الأرجح أن تحتوي جميع الهواتف في هذه السلسلة على نفس المعالج.