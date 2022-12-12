بعد شائعة ارتباطه بـ سارة خليفة .. حمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته ويغلق التعليقات | شاهد

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا ، رسالة لـ زوجته ونشر صورة نجمعه بها وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .

وكتب حمو بيكا “ احبها وكأنها الوحيده فالعالم ” وقام بغلق التعليقات .

ويذكر ان كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا حقيقة ارتباطه بالمذيعة سارة خليفة، بعد انتشار مقطع فيديو له خلال مطاردة أحد المعجبين له خلال سيره بصحبة إحدى صديقاته داخل أحد مولات دبي، حيث أقدم المعجب على تصويرهما ومحاولة التقاط صورة معهما، بينما انفعل بيكا عليه ووضع يده على الكاميرا.

حمو بيكا أخويا

وقالت سارة خليفة في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: حمو بيكا أعز صحابي وأخويا ومراته شمس صاحبتي كان عندنا حفلة ورايحين نشتري لبس، وفي حد طلع الموبايل واتصور مع بيكا وبعد ما مشي صورنا غصب عننا والشائعات ظهرت وتريند أي كلام مالوش لازمة.

ومن جانبه قال حمو بيكا: الدنيا كلها بتكلمني وبيسألوني عن علاقتي بسارة خليفة، وإحنا كنا خارجين نجيب هدوم وعيل صورنا، ومراتي عارفة سارة ولو حد غيرها كانت هتبقى مشكلة كبيرة.