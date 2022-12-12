أحمد الطيب: المنتخب المغربي قدم ملحمة في مونديال قطـر

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن منتخب المغرب يقدم أداء أكثر من رائع في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر خاصة بعد الوصول إلى نهائي المونديال.

وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" المنتخب المغربي قدم ملحمة في مونديال قطـر وفي رأيي أن كأس العالم 2022 مليء بالمفاجآت خاصة بعد خروج منتخبات كبار مثل إسبانيا وإنجلترا والبرتغال ".

وتابع:" المنتخب المغربي قدم ملحمة في مونديال قطـر بعد التأهل على حساب منتخبات قوية مثل إسبانيا والبرتغال ومن قبلها الفوز على منتخب بلجيكا ".