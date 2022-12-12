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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. الجزائر تشارك في اجتماع وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك

صدى البلد

يشارك وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الإثنين، عبر تقنية "التحاضر المرئي عن بعد" (فيديو كونفرانس)، في أعمال الاجتماع الـ109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".


وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن وزراء منظمة "أوابك" سيبحثون، خلال هذه الجلسة، النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ودراسة القضايا التنظيمية، وتقييم أنشطة المنظمة.
كما يناقش جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري مسألة تطور أوضاع السوق النفطية العالمية، والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الـ12 "قطر 2023".

 


يذكر أن منظمة "أوابك" تأسست في عام 1968 من قِبل الكويت وليبيا والسعودية، وانضمت الجزائر إليها في عام 1970.


وتتكون المنظمة، التي يوجد مقرها بالكويت، من 10 دول أعضاء من بينها مصر، وتهدف إلى تنسيق سياسات الطاقة للدول العربية بهدف تعزيز تنميتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي، وكذلك التعاون في مجال تنمية النفط والمشاريع المشتركة والتكامل الإقليمي.
 

الجزائر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب وزارة الطاقة الجزائرية

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