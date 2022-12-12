عبد الصمد ماهر: الزيادة السكانية أكبر تحدٍ يواجه التنمية ولابد من الوعي

تحدث عبد الصمد ماهر مسؤول ملف الصحة والسكان بموقع صدى البلد، عن خطورة الزيادة السكانية التى تعد اكبر تحدٍ يواجه التنمية.

وقال "ماهر" خلال لقائه ببرنامج "على أرض مصر" على قناة الثانية المصرية، إن الزيادة السكانية مترتب عليها أزمات كثيرة منها اقتصادية وصحية واجتماعية، مشيرا إلى أن تعداد سكان مصر وصل إلى 104 مليون، ومعدل طفل كل 29 ثانية.

الوعي وتوحيد الرسائل

وأوضح مسؤول ملف الصحة والسكان بموقع صدى البلد، أن الرئيس السيسي دايما يتحدث عن الزيادة السكانية، ويحذر من تأثيرها على التنمية، باعتبارها تتسبب في أعباء أخرى، مشددًا على ضرورة مواجهة الزيادة السكانية وتوحيد الجهود توجيه الرسائل والوعي خاصة للمرأة بشأن تنظيم الأسرة والصحة العامة والقدرة على الإنفاق.