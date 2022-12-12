عصافير الجنة.. مصرع 3 أشقاء بسبب ماس كهربائي بالقناطر.. والدهم: كانوا حافظين القرآن|فيديو

رصدت عدسة صدى البلد معاناة عم محمد بعد وفاة أبنائه الثلاثة والذين كانوا مقيمين معه في منزل مكون من دور واحد أرضي سقفه من الخشب وحدث به ماس كهربائي تسبب في حريق المنزل .

وقال عم محمد أنا مقيم في منزل سقفه من الخشب وكان لديه أربع أبناء قبل وفاة ثلاثه منهم محروقين بسبب حدوث ماس كهربائي تسبب في حريق المنزل أثناء نومنا.

وأشار إلى أن أبناءه كانو من حفظة القرآن الكريم وكان يدرسون في المعهد الديني بالقناطر الخيريه مناشدا المسؤولين زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة له هو وزوجته وابنه الصغير الناجي من الحريق وإدراج منزله ضمن مبادرة حياة كريم وتوفير فرصة عمل له ليتمكن من الإنفاق على زوجته وابنه الناجي من الحريق للتواصل مع عم محمد علي رقم 01141698773.

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