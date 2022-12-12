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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عصافير الجنة.. مصرع 3 أشقاء بسبب ماس كهربائي بالقناطر.. والدهم: كانوا حافظين القرآن|فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد معاناة عم محمد بعد وفاة أبنائه الثلاثة والذين كانوا مقيمين معه في منزل مكون من دور واحد أرضي سقفه من الخشب وحدث به ماس كهربائي تسبب في حريق المنزل .

وقال عم محمد أنا مقيم في منزل سقفه من الخشب وكان لديه أربع أبناء قبل وفاة ثلاثه منهم محروقين بسبب حدوث ماس كهربائي تسبب في حريق المنزل أثناء نومنا.

وأشار إلى أن أبناءه كانو من حفظة القرآن الكريم وكان يدرسون في المعهد الديني بالقناطر الخيريه مناشدا المسؤولين زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة له هو وزوجته وابنه الصغير الناجي من الحريق وإدراج منزله ضمن مبادرة حياة كريم وتوفير فرصة عمل له ليتمكن من الإنفاق على زوجته وابنه الناجي من الحريق للتواصل مع عم محمد علي رقم  01141698773.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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