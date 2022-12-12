ياسر إدريس عضوا بالاتحاد الدولي لألعاب الماء بالتزكية

فى مفاجأة سارة للرياضة المصرية .. فاز المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري لالعاب الماء بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى لالعاب الماء بالتزكية فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الذى عقد بمدينة ملبورن الاسترالية اليوم الاثنين على هامش بطولة العالم للسباحة "شورت كورس".

وعقد اليوم الإثنين اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بأستراليا للاتحاد الدولى لالعاب الماء حيث قامت الجمعية بتأييد جميع المقترحات المقدمة من الإتحاد الدولي لألعاب الماء بالإجماع برئاسة الكويتى كابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لالعاب الماء.

قرارات هامة العمومية الاتحاد الدولى لألعاب الماء



ويعد هذا الاجماع فى الموافقة على جميع المقترحات المقدمة من كابتن طيار حسين مسلم رئيس الاتحاد الدولى لالعاب الماء انتصارا كبيرا لألعاب الماء علي مستوي العالم .

وكانت أهم القرارات الموافقة علي تعديل الدستور الخاص بالاتحاد العالمي لألعاب الماء حيث تم بالإجماع الموافقة على تغيير اسم الاتحاد الدولي للسباحة الي الإتحاد الدولي لألعاب الماء.

كم تم تزكية فوز المهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصري لالعاب الماء عضوا بالاتحاد الدولي لالعاب الماء لتسعيد مصر هذا المنصب بعد غياب دام ٢٠ عاما بفضل الطفرة الهائلة التى تحققت فى عهد الدورات الأخيرة التى تولى فيها إدريس رئاسة الاتحاد المصري وتحقيق أبطال وبطلات السباحة والعاب الماء نتائج قوية فى البطولات الدولية والقارية والعالمية .

سعادة كبيرة للفوز بالمنصب الدولي

من جانبه .. عبر المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالفوز بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء بالتزكية بفضل الثقة الكبيرة التى يحظى بها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للعبة وعلى رأسها كابتن طيار حسين مسلم رئيس الاتحاد الدولى والذى يبذل مجهودات مضنية للارتقاء بالعاب الماء وتوسيع قاعدة ممارستها فى جميع أنحاء العالم.

وشدد إدريس أنه فخور بتمثيل الرياضة المصرية والعربية والإفريقية فى الاتحاد الدولى لالعاب الماء متمنيا أن يكون عند ثقة زملائه وتمثيل الاتحاد الدولى لالعاب الماء خير تمثيل مستقبلا.

وكشف ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء أن منتخب السباحة بقيادة مديره الفنى د . محمد الدسوقي يشارك فى بطولة العالم للعبة بمدينة ملبورن الاسترالية حاليا فى طريق الاعداد الجيد لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ القادم .

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