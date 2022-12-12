جامعة سوهاج تُنظم حفل تنصيب اتحاد الطلاب الجديد

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، احتفالية تنصيب الهيكل التنظيمي لأعضاء اتحاد الطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر.

والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ووكلاءهم، وصبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس.

ومسئولي إدارات رعاية الشباب وطلاب الجامعة، والطالب محمد إسماعيل أحمد رئيس اتحاد الطلاب، والطالب محمود عبد الرحيم فوزي نائب رئيس الاتحاد، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة.

وفي كلمته الافتتاحية رحب الدكتور مصطفي عبد الخالق، بضيف الجامعة الكريم الدكتور طايع عبد اللطيف، دينامو الأنشطة الطلابية وعاشق الترحال بين الجامعات، موجهاً التهنئة لمجلس الاتحاد على فوزهم بثقة زملائهم في انتخابات اتحاد الطلاب هذا العام، والتي أسفرت عن فوز نخبة من خيرة شباب الجامعة خلقاََ وعلماََ.

وأوضح أن الاتحادات الطلابية هي نواة العمل الديمقراطي الأمثل، وتمثل قناة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة وإداراتها المختلفة من أجل خدمة الطلاب، مقدماً الشكر للاتحاد السابق على ما قدموه من مجهودات رائعة وأنشطة مميزة خلال العام السابق، وشكر خاص لإدارة رعاية الشباب وكل من ساهم فى خروج عرس الانتخابات بهذا الشكل المتحضر.

متمنياً أن يحقق الاتحاد أهدافه وخطته، وينجح فى تمثيل الطلاب داخل وخارج الجامعة والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لايخالف القيم والتقاليد الجامعية.

وقد أعرب الدكتور طايع عبد اللطيف، عن سعادته بالتواجد فى جامعة سوهاج العريقة، وحضوره أولي احتفالات تنصيب مجلس اتحاد الطلاب هذا العام على مستوى الجامعات المصرية، مبلغاََ تحيات وتهنئة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لأعضاء الاتحاد الجدد.

وأكد على أن الوزارة تضع الأنشطة الطلابية فى مقدمة أولوياتها، وتدعم كافة الفعاليات التى تنفذ داخل الجامعات، بالإضافة إلى رعايتها وتشجيعها لجميع أشكال الأنشطة الطلابية باعتبارها محوراََ هاماََ فى بناء شخصية الطلاب، وتعزيز قدراتهم البدنية والنفسية والعقلية، من أجل إنتاج جيل من الشباب الواعي والقادر على المشاركة بجدية فى رسم الخطط التنموية للدولة.

مُذكراََ أعضاء الاتحاد بأن فوزهم بالانتخابات تكليف وليس تشريف، لذلك يجب عليهم أن يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه، ويمثلوا زملائهم بالشكل المشرف واللائق باسم الجامعة.

ومن جهته قدم الدكتور حسان النعماني، خالص التهاني لطلاب من أجل مصر الذين فازوا بعضوية الاتحاد الطلابي الجديد، الأمر الذي يساهم فى استكمال مسيرتهم فى العطاء التي بدأت منذ عام ٢٠١٦، وأصبحت اليوم كيان مركزي كبير يجتمع على حب مصر، موضحاً أن هذا العام ستشهد الجامعة طفرة نوعية فى الأنشطة الطلابية.

جامعة سوهاج

والمجتمعية والخدمية، حيث يضم مجلس الاتحاد الجديد مجموعة متميزة من الشباب الواعد والقادر على تحمل المسئولية سواعد اليوم وقادة المستقبل، متمنياً أن يكونوا خير القدوة وخير المثل، وخير العون والسند لزملاءهم.

ووجه الدكتور عبدالناصر يس، الشكر والتقدير لمجلس اتحاد الطلاب الجديد، الذين اظهروا سلوكاََ حضارياََ راقياََ طوال فترة الانتخابات، والتي تمت فى أجواء ديمقراطية سادها الوضوح والشفافية، مشيراً إلى أن الشباب يحظي بدعم قيادة سياسية حكيمة، إيماناً منها بدورهم فى بناء مستقبل الوطن.

وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء وأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، وهذا الدور الحقيقي للاتحادات الطلابية، لأنهم يمثلون ويعبرون عن ٦٥ ألف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، متمنياً لهم عام دراسي موفق ملئ بالنجاح والتميز.

ومن الجدير بالذكر أن الحفل تضمن العديد من الفقرات الفنية والغنائية التى قدمها كورال طلاب من أجل مصر، كما تم عرض فيلم وثائقي قصير يوضح ماتم من مجهودات خلال فترة ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب، وفى نهاية الحفل تمت مراسم التنصيب بالتقاط الصور التذكارية لجميع طلبة الاتحاد مرتدين الأوشحة الخاصة بهم.