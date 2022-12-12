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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: تطبيق اليوم الرياضي بـ50% من المدارس بنجاح مع نهاية الترم الأول

اليوم الرياضي في
اليوم الرياضي في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها قد بدأت المرحلة الثانية من تطبيق اليوم الرياضي وكذا اليوم الثقافي والفني في المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إنه  بنهاية الفصل الدراسي الأول ، ستكون وزارة التربية والتعليم قد نجحت في تطبيق اليوم الرياضي وكذا اليوم الثقافي والفني في 50 % من مدارس جمهورية مصر العربية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استمرار تفعيل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوعية بقضايا البيئة، والمناخ حتى نهاية العام الدراسي.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن اليوم الرياضي و يوم الأنشطة يتم تطبيقهما في المدارس بشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس.

القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين

 وقال وزير التربية والتعليم إن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، حيث تم التوجيه بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، ووضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني، وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح لمعلمي الأنشطة بالعمل بالحصة وفق العجز والزيادة، لتغطية اليوم الرياضي والثقافي بالمدارس ، وتفعيل وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، والتعامل بجدية مع أي شكاوى تواجه المعلمين.

يذكر أنه في هذا الاطار .. أعطى طارق نورالدين مدير عام تعليم قوص جنوب قنا إشارة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتطبيق اليوم الرياضي بداية ديسمبر الجارى بنسبة 50% من المدارس التابعة للإدارة.

يأتي ذلك تنفيذا للكتاب الدوري رقم 27 الصادر من الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بقنا.

يطبق اليوم الرياضي بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي بتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي بالتناوب للطلاب.

وتنفذ قوص التعليمية اليوم الرياضي في ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين في الانشطة المختلفة والتي يفرزها تطبيق يوم النشاط الحر بالمدارس ودعمهم وتنمية مواهبهم تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في استراتيجية بناء الانسان المصري.

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