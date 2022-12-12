حبس عاطل لاتهامه بمحاولة إدخال 89 قطعة حشيش إلى سجن الصف

أمرت نيابة الصف بحبس عاطل لاتهامه بمحاولة إدخال 89 قطعة حشيش داخل سجن الصف المركزي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغ من سائق شركة توصيل يفيد بقيام راكب بالتحدث في الهاتف بطريقة مريبة وطلبه التوجه إلي سجن الصف المركزي وكذا استيقافه في الطريق والحصول على حقيبة بها قطع مواد مخدرة؛ وخلال ذلك قام المبلغ بإيهامه بالنزول إلى أحد الأكشاك وقام بإبلاغ مركز الشرطة.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى السيارة الأجرة وقاموا بالتحفظ على المتهم وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وعثر بحوزته على "89 قطعة حشيش وعدد من الهواتف المحمول ومبالغ مالية".

وبمواجهته أقر بأنه كان في طريقه لإدخالها إلى أحد المساجين بسجن الصف المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.