قضايا موسيقية يناقش الهوية الفنية للثغر بأوبرا الإسكندرية

تعقد دار الأوبرا المصرية ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى أمسية من سلسلة صالون "قضايا موسيقية" الذى تعده وتديره الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين وتأتى بعنوان "الإسكندرية عروس البحر والنغم" وتستضيف الفنان القدير على الجندى، المؤرخ الفنى وجيه ندى، المخرج والمؤرخ المسرحى السكندرى عماد خطاب وذلك فى السادسة والنصف مساء الخميس ٢ أبريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " ويتخللها فقرة غنائية لطلاب فصل الغناء بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ويقودها المايسترو الدكتور محمد حسنى .

يتناول اللقاء الرؤى المتعددة لملامح الهوية الموسيقية لمدينة الأسكندرية ودورها التاريخى كمنارة للإبداع الفنى وملتقى للثقافات المختلفة وما انعكس عنه من ثراء فى المشهد الإبداعى .

جدير بالذكر أن صالون "قضايا موسيقية" يعد أحد المنابر الثقافية المتخصصة التى تسعى إلى صون التراث الموسيقى وفتح آفاق الحوار حول قضاياه المختلفة من خلال استضافة نخبة من الفنانين والباحثين والمتخصصين.