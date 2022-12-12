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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إجراءات قانونية عاجلة ضد مسئول عن صيدلية بالقاهرة حاز أدوية محظور تداولها

أرشيفية
أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تداول العقاقير المحظورة والإتجار بها ،  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية) لحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية المحظور تداولها داخل الصيدليات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعُثر بداخل الصيدلية على (7050 قرص مهرب وغير مسجل لدى الجهات المعنية"مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها "- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها داخل الصيدلية عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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