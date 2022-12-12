بعد حنان شوقى.. فنانون أثاروا الجدل بأحلامهم بالأنبياء والصالحين

اثارت الفنانة حنان شوقى حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة حول رؤيتها للنبي ليلة القدر في اليقظة والتي تداولها كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي , ونرصد فى السطور التالية أبرز الفنانين الذين تحدثوا عن رؤيتهم للأنبياء ..

رؤية حنان شوقى لـ النبى

كشفت الفنانة حنان شوقي، سبب اختفائها على المجال الفني خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هناك سبب قوي لهذا الاختفاء طيلة الفترة الماضية.

وقالت حنان شوقي، :"رميت الدنيا علشان اشتري نفسي، واشتري قلبي وروحي، واتخذت للحقيقة وإلى اللي انا مخلوقة علشانه، ودعيت ربنا أنه يرشدني".

وأضافت حنان شوقي، :"في شهر رمضان كنت أقرأ القرآن الكريم شوفت سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم في اليقظة، وليس في المنام، وهذا الأمر غيرني تماما وبنسبة 180 درجة.

حنان شوقى



حلم سلاف فواخرجي

أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أنها شاهدت جميع الأنبياء في منامها، مشيرة إلى أنها تطلع على بعض اللحظات الغريبة في حياتها من خلال الأحلام.

وقالت سلاف فواخرجي في حلمها الذي أثار الجدل، إنها رأت السيدة رقية ابنة الحسين ابن علي تناديها في المنام، لتتنكر في الصباح التالي وتذهب للجامع مع صديقتها للزيارة".

شمس البارودي تعتزل بسبب حلم

الفنانة شمس البارودي تمتلك أكثر القصص غرابة، حيث أعلنت في وقت سابق أنها كانت تستعد لبطولة فيلم جديد، ولكنها ذهبت لآداء مناسك العمرة قبل قبول العرض، ووقتها كانت المملكة العربية السعودية تحدد وقتا لزيارة النساء لقبر الرسول تقليلا للتزاحم.

وأكدت شمس البارودي أنها أثناء زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، رأته يقف عند القبر وينظر لها، فبكت كثيراً، وأخذت تردد يا حبيبي يا رسول الله، وقررت التوقف عن التمثيل واعتزال الفن نهائياً.

رشوان توفيق والأحلام

الفنان رشوان توفيق من أكثر النجوم الذين تحدثوا عن أحلامهم ورؤيتهم للأنبياء والصالحين في المنام بكثير من التفاصيل.

وقال رشوان توفيق: "رأيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، ورأيت أيضًا السيدة مريم، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا عيسى، وسيدنا موسى، وسيدنا نوح.

صابرين

أكدت الفنانة المصرية صابرين أنها رأت الرسول في المنام مرتين، الأولى طلبت منه أن يشفع لها عند الله، والثانية رأته يعطيها رغيفا من الخبز وهي طفلة.

