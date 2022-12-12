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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من المطار.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في المطار.

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تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح و نسقت معه توب أسود شفاف ما منحها إطلالة مميزة.

انتعلت ياسمين صبري حذاء مسطح باللون الأبيض،مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البرتقالي، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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