ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من المطار.. شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في المطار.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح و نسقت معه توب أسود شفاف ما منحها إطلالة مميزة.

انتعلت ياسمين صبري حذاء مسطح باللون الأبيض،مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البرتقالي، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.