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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2022

الأهلي
الأهلي

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من صن دوانز والهلال السوداني والقطن الكاميروني .
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي دور المجموعات بلقاء القطن الكاميروني في القاهرة أيام 10 أو 11 فبراير المقبل، على أن يلتقي مع الهلال السوداني خارج القاهرة أحد أيام 17،18 فبراير، بعدها العودة للقاهرة ومواجهة صن دوانز في القاهرة أحد أيام 24،25 فبراير.


ويلتقي الأهلي في لقاءات العودة مواجهة صن داونز في جنوب افريقيا يوم 7 مارس ثم القطن الكاميروني في الكاميرون أحد أيام 17،18 مارس، ثم تختتم المواجهات بمواجهة الهلال السوادني في 31 مارس أو 1 أبريل.
 

وجاءت نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالأتي :

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل  الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي

المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صنداونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، الزمالك المصري، الترجي التونسي
 

قرعة دوري أبطال إفريقيا الأهلى المجموعة صن دوانز الهلال السوداني القطن الكاميروني نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

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