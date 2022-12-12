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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت انخفاضا ضعيفا خاصة عياري  24 و 21  في السوق.
 

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب بالجنيه 

الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

التموين: إدراج الذهب في البورصة السلعية خلال ديسمبر الجاري


الذهب عيار 24 
عيار 24 بيع 1,886 شراء 1,931 جنيها.
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,729 شراء 1,770 جنيها.
الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,650 شراء 1,690 جنيها.


الذهب عيار 18


عيار 18 بيع 1,414 شراء 1,449 جنيها.


الذهب عيار 14


عيار 14 بيع 1,100 شراء 1,127 جنيها.


الذهب عيار 12


عيار 12 بيع 943 شراء 966 جنيها.

اسعار الذهب اليوم في مصر 

 
الاونصة - بيع 58,646 جنيها - شراء 60,067 جنيها.
الجنيه الذهب - بيع 13,200 جنيها - شراء 13,520 جنيها.
الكيلو - بيع 1,885,714 جنيها - شراء 1,931,429 جنيها.


سعر مصنعية الذهب اليوم


ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر دمغة الذهب اليوم


ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”


وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل  الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

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