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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برأسية ياسر إبراهيم.. الأهلي يسجل الهدف الثاني في مرمى الاتحاد السكندري

صدى البلد

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الأهلي وي السلام.

تفاصيل المباراة..

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مرر علي معلول كرة رائعة على رأس ياسير إبراهيم قلب دفاع الاهلي الذي أسكن الكرة الشباك برأسية رائعة في الدقيقة ٣٢ من عمر المباراة٫

وكان سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة من تاو بعد تسديدة برونو سافيو من داخل منطقة الجزاء.


أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

تشكيل الاتحاد 
المهدي سليمان، أحمد عيد، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي، أوستن أموتو.
تشكيل الأهلى أمام الاتحاد 
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - كريم فؤاد - برونو سافيو - أحمد عبد القادر.
خط الهجوم: بيرسي تاو.
أول مواجهة بين الفريقين
وكانت أول مواجهة بين الفريقين موسم 1948-1949، وفاز زعيم الثغر بنتيجة 2-1 حيث سجل ثنائية الاتحاد سعد راشد، بينما أحرز أحمد مكاوى هدف الأهلى الوحيد.
آخر مواجهة بين الفريقين
وآخر مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي، وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من: أحمد سيد غريب لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي هدفين وزياد طارق هدفًا.
 

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