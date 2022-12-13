عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 مواد في الترم.. اقتراح برلماني جديد بشأن المواد الدراسية بالمراحل التعليمية

صدى البلد

تسعى الدولة بشكل مكثف لاستعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وأن تكون جاذبة وتحظي بثقة المجتمع طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة.

وقامت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإعداد ورقة عمل بحثية بشأن العمل علي هذه الأمور لتنفيذها على أرض الواقع.


وأكد الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة ومقدم ورقة العمل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي  أول من وضع يده علي مشاكل ومعوقات العملية التعليمية في مصر سواء من حيث المناهج الدراسية أو الكثافة العالية بالفصول الدراسية أو مناخ العمل  وبيئة العملية التعليمية  وعمل الرئيس بجهد منقطع النظير وبارادة كبيرة جدا علي العمل وبقوة نحو إزالة كافة المعوقات ومن هذا المنطلق ووفقا لرؤية الجمهورية الجديدة تم اعداد هذه الورقة في إطار مد يد العون والمساعدة حتي ولو بالافكار والمقترحات وتقديم رؤية متميزة للعمل علي جعل المدارس المصرية نموذجا للجذب ونيل ثقة المجتمع وان تعود لريادتها التعليمية.

وأكد دعبس أنه سيتم وضع الورقة البحثية بأمانة اللجنة ومناقشتها ليتم وضعها تحت أمر ويد متخذ القرار وإرسالها لكل من يهمه أمر العملية التعليمة في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين البرلمان والسلطة التنفيذية للعمل علي وضع الحلول وليس تصدير المشاكل.            

وجاءت الورقة البحثية متضمنة العديد من التوصيات من أجل الارتقاء بالمنظومة التعلمية وجعلها متواكبه مع العصر،  في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيمانا منه بأهمية هذا القطاع ودوره الرئيسي في التنمية.

وأوصت ورقة العمل البحثية ملف المواد الدراسية بالعديد من التوصيات منها ان لا يزيد عدد المواد الدراسية علي 3 مواد في الترم الواحد علي ان يضاف اليها مادة الحاسبات بالتدرج وحسب السنة الدراسية وان يتم وضع الهوايات والأنشطة والألعاب والخط من خلال جدول الحصص مرتين إسبوعيا.

كما أوصت الورقة بعمل منافسات ومسابقات بين الطلبة سواء رياضية أو ثقافية أو فنية واجتماعية ومنح الفصول المتفوقة جوائز للتشجيع علي ان يتم مشاركة المتفوقين في مسابقات علي مستوي الجمهورية او عربيا وعالميا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المراحل التعليمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرلمان لجنة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

سيارات وعقارات لاخفاء نشاطهم غير المشروع ..النيابة تكشف عن عصابة كبيرة

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

ترشيحاتنا

جولدمان ساكس تتوقف عن تقديم قروض استهلاكية غير مضمونة

أفضل طريقة للتعامل مع زميلك المؤذي في العمل.. مبروك عطية يكشف عنها

3 مواد في الترم.. اقتراح برلماني جديد بشأن المواد الدراسية بالمراحل التعليمية

كيف أحصل على نوم هادئ ليلا؟.. 3 أعمال تطرد الكوابيس

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ابتسام تسكت تكشف تطورات حالتها الصحية

أبرزها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية.. أسباب القرارات المهمة لنقابة المهندسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

دراسة: عدم الاهتمام بنظافة الفم يسبب الإصابة بمرض كارثي

طريقة تحضير كيك الشوفان بخطوات بسيطة

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ