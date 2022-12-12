رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح بطولة الشطرنج.. صور

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يرافقه الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بطولة الجامعة للشطرنج التي تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة الكابتن خالد نبيل عبد العزيز، والكابتن محمد فتح الله بدر من الاتحاد المصري للشطرنج، بإشراف الدكتور رشدي شوقي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



كما حضر افتتاح البطولة الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة والدكتور هناء بدير طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، أحمد شنقار، أمين اللجنة الاجتماعية العليا وأعضاء اللجنة الاجتماعية العليا.

وتقام البطولة على مرحلتي المرحلة الأولى التصفيات على مستوى كل كلية ويتم تصعيد الفائزين للتنافس بالمرحلة الثانية على مستوى الجامعة.

IMG-20221212-WA0053

IMG-20221212-WA0051

IMG-20221212-WA0052

IMG-20221212-WA0050