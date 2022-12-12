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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح بطولة الشطرنج.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يرافقه الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بطولة الجامعة للشطرنج التي تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة الكابتن خالد نبيل عبد العزيز، والكابتن محمد فتح الله بدر من الاتحاد المصري للشطرنج، بإشراف الدكتور رشدي شوقي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.
 

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كما حضر افتتاح البطولة الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة والدكتور هناء بدير طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، أحمد شنقار، أمين اللجنة الاجتماعية العليا وأعضاء اللجنة الاجتماعية العليا.

وتقام البطولة على مرحلتي المرحلة الأولى التصفيات على مستوى كل كلية ويتم تصعيد الفائزين للتنافس بالمرحلة الثانية على مستوى الجامعة.

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