أفشة يتلاعب بدفاع الاتحاد السكندري ويمرر لـ أكرم توفيق ليسجل الهدف الثالث

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى منافسه الاتحاد السكندري، قبل نهاية النهاية الشوط الثاني في المباراة المقامة على ملعب استاد السلام وي.

تلاعب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بدفاع الاتحاد السكندري في الدقيقة 91 من الوقت المحتسب بدل من ضائع ومرر الكرة إلى أكرم توفيق الذي أودعها الشباك ليعلن عن تقدم الاهلي بهدف ثالث.

تفاصيل المباراة..

وسجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة من تاو بعد تسديدة برونو سافيو من داخل منطقة الجزاء.

وفي الهدف الثاني مرر علي معلول كرة رائعة على رأس ياسر إبراهيم قلب دفاع الأهلي الذي أسكن الكرة الشباك برأسية رائعة في الدقيقة ٣٢ من عمر المباراة.

وحرم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري من تسجيل هدف تقليص الفارق.

وتألق الشناوي ومنع محمود علاء من تسجيل ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الvar في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

كما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة ٤٦ من عمر المباراة، وتصدى لها محمد عادل ميسي في الدقيقة ٤٧ وسجلها بعيدة عن الثلاث خشبات وحرم فريقه من تسجيل هدف تقليص الفارق.

كان زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

تشكيل الاتحاد

المهدي سليمان، أحمد عيد، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي، أوستن أموتو.

تشكيل الأهلى أمام الاتحاد حراسة المرمى:

محمد الشناوي. خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - كريم فؤاد - برونو سافيو - أحمد عبد القادر. خط الهجوم: بيرسي تاو.

أول مواجهة بين الفريقين

كانت أول مواجهة بين الفريقين موسم 1948-1949، وفاز زعيم الثغر بنتيجة 2-1 حيث سجل ثنائية الاتحاد سعد راشد، بينما أحرز أحمد مكاوى هدف الأهلى الوحيد.

آخر مواجهة بين الفريقين

وآخر مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي، وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من: أحمد سيد غريب لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي هدفين وزياد طارق هدفًا.

