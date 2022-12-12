التحالف الوطني: دعم اجتماعي ومادي لـ 420 ألف أسرة بالمحافظات

قال محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الإنجازات التي حققها التحالف في 9 شهور كبيرة جدا وتحظي بمتابعة دائما من الرئيس السيسي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"،:" أساس التعامل التحالف الوطني هي التشاركية والتعاون بشكل كبير".

وأضاف عضو التحالف الوطني،:" الهدف من انشاء التحالف كان انشاء قاعدة بيانات بتشارك بين جميع المؤسسات، متابعا:"نعمل بقاعدة واحدة وسيستم واحد".

وأكمل:" قدمنا دعم اجتماعي ومادي لـ 420 ألف أسرة بكافة المحافظات، متابعا:" وننفذ 200 ألف مشروع بكافة قري مصر".