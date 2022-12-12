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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توفير 450 ألف فرصة عمل جديدة ضمن "حياة كريمة" إنجاز تاريخي

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها تبني الدولة مشاريع قومية واستراتيجية كبرى كثيفة العمالة، مثل مبادرة حياة كريمة ومشاريع الإسكان الاجتماعي وبناء قرابة مليون وحدة سكنية.

وأضاف نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن تبني المشروعات القومية كان ولا يزال أحد أنجح السياسات المصرية للتشغيل والقضاء على البطالة، وتشجيع القطاع الخاص وفتح الأبواب أمامه وأمام الملايين من العاملين في شركاته.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما أظهرته دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتي ذكرت أنه فى إطار سعي الدولة لتنفيذ خطط التنمية والتشغيل ورفع كفاءة سوق العمل داخليا، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، جاءت مبادرة حياة كريمة لاحداث ثورة تغيير بالريف.

وكشفت الدراسة، أن مبادرة حياة كريمة، نجحت في توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.4 مليار جنيه، كما أنها ابرز جهد وطني وقومي واسع للنهوض فعليا بحقوق الإنسان في الريف وتوفير السكن اللائق والمياه النظيفة، والخدمة الصحية اللائقة والانترنت والصرف الصحي ومختلف وسائل الحياة الحديثة.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالتأكيد على أن مبادرة حياة كريمة، هى مبادرة القرن الـ21 ونجاحها واستمراريتها، يحسب للرئيس السيسي، وإنجاز حقيقي بالجمهورية الجديدة.

حياة كريمة مجلس النواب الإسكان الاجتماعي مبادرة حياة كريمة المشروعات القومية

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