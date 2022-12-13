عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل طريقة للتعامل مع زميلك المؤذي في العمل.. مبروك عطية يكشف عنها

صدى البلد

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعه الأزهر سؤالا يقول صاحبه: “عندي في الشغل زميل مؤذي سببلي مشاكل كتير.. أتصرف معاه إزاي؟”.

وأجاب مبروك عطية عن السؤال قائلا: لو الدنيا كلها مؤذية عليك أنت تتعامل معها باقتصاد، نحن نحتاج أن نهدأ ونصلي علي النبي ونتعلم كيف نعامل الناس.

وأضاف مبروك عطية: لا تأخذ صاحب من زمايلك، الزمالة تبدأ مع بداية العمل وتنتهي عند انتهائه ولا تُطلع زوجتك على صاحبك ولا صاحبك على زوجتك.

وأشار مبروك عطية إلى أنه لو كان هذا الزميل المؤذي رأك تخطئ وبلغ عنك، فبذلك يكون نفعك وأنت تقول عليه مؤذي.

وحذر مبروك عطية قائلا: “أوعى تفكر إن زميلك المؤذى ده اللى بيقول إنك اتأخرت هو أذاك من وجهة نظرك لكن أرضى ربه وضميره”. 

تابع مبروك عطية: لكن أفرض أنه بيدورلك على الأذى رغم إنك بتروح قبل ميعاد شغلك بنص ساعة، فالإجابة هى أن يكون التعامل مع المؤذي والمجرم وقتال القتلة بالاقتصاد “كيف حالك .. الحمدلله” فالحياة عاوزة فن تعايش قفّل على الموضوعات الجسيمة بابتسامة وكلمة كويسة.

لمشاهدة الفيديو  .. اضغط هنا

مبروك عطية كيف أتعامل مع الزميل المؤذي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

سيارات وعقارات لاخفاء نشاطهم غير المشروع ..النيابة تكشف عن عصابة كبيرة

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

ترشيحاتنا

جولدمان ساكس تتوقف عن تقديم قروض استهلاكية غير مضمونة

أفضل طريقة للتعامل مع زميلك المؤذي في العمل.. مبروك عطية يكشف عنها

3 مواد في الترم.. اقتراح برلماني جديد بشأن المواد الدراسية بالمراحل التعليمية

كيف أحصل على نوم هادئ ليلا؟.. 3 أعمال تطرد الكوابيس

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ابتسام تسكت تكشف تطورات حالتها الصحية

أبرزها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية.. أسباب القرارات المهمة لنقابة المهندسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

دراسة: عدم الاهتمام بنظافة الفم يسبب الإصابة بمرض كارثي

طريقة تحضير كيك الشوفان بخطوات بسيطة

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ