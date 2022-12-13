عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف عالج الإسلام مشكلة غلاء الأسعار .. أزهري يقدم النصيحة

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه عبر موقع صدى البلد، يقول صاحب السؤال : كيف عالج الإسلام غلاء الأسعار وقت الأزمات؟.

وقال أبو اليزيد سلامة، في إجابته على السؤال، إن الإنسان أولا عليه أن يراجع نفسه وقت الأزمات وغلاء الأسعار ، لربما فعل معصية أو ذنب يغصب الله تعالى، ثم عليه اللجوء إلى الله عزوجل.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في كمية الرزق ، وإنما في البركة التي وضعها الله في هذا الرزق، فرب مال قليل بارك الله فحول القليل إلى كثير، ورب مال كثير فأفسد الإنسان وأبعده عن الله.

ووجه أبو اليزيد سلامة، رسالة إلى التجار والزراع والصناع، ونخبرهم بأنه في مثل هذه الأوقات يجب على الإنسان أن ينظر إلى الآخرين ويراعيهم ولا يغالي عليهم في سلعهم.

ويقول النبي في الحديث الشريف "من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".

كما حذر النبي الكريم من الاحتكار وقال في الحديث الشريف "من احتكر فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله" وقال النبي "المحتكر ملعون".

كما نهي النبي عن غلاء الأسعار وعن الغش والخداع وعن كل بيع فيه ضرر على المشتري.

 

الازهر الشريف علماء الازهر الإسلام غلاء الأسعار الازمات الشيخ أبو اليزيد سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

عامر حسين يصدم جمهور الأهلي بشأن كهربا .. تفاصيل

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 10 من مسلسل الغرفة 207

كيف عالج الإسلام مشكلة غلاء الأسعار .. أزهري يقدم النصيحة

طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن لـ الشيف دعاء نوير

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

لماذا نرى النجوم ساطعة بقوة في فصل الشتاء فقط؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صعبة.. هذا ماذا يحدث في بريطانيا.. إضرابات عمالية ضخمة تجبر الجيش على نزول الشوارع.. والحكومة تواصل عقد لجنة “كوبرا” للطوارئ

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ