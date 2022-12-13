كيف عالج الإسلام مشكلة غلاء الأسعار .. أزهري يقدم النصيحة

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه عبر موقع صدى البلد، يقول صاحب السؤال : كيف عالج الإسلام غلاء الأسعار وقت الأزمات؟.

وقال أبو اليزيد سلامة، في إجابته على السؤال، إن الإنسان أولا عليه أن يراجع نفسه وقت الأزمات وغلاء الأسعار ، لربما فعل معصية أو ذنب يغصب الله تعالى، ثم عليه اللجوء إلى الله عزوجل.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في كمية الرزق ، وإنما في البركة التي وضعها الله في هذا الرزق، فرب مال قليل بارك الله فحول القليل إلى كثير، ورب مال كثير فأفسد الإنسان وأبعده عن الله.

ووجه أبو اليزيد سلامة، رسالة إلى التجار والزراع والصناع، ونخبرهم بأنه في مثل هذه الأوقات يجب على الإنسان أن ينظر إلى الآخرين ويراعيهم ولا يغالي عليهم في سلعهم.

ويقول النبي في الحديث الشريف "من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".

كما حذر النبي الكريم من الاحتكار وقال في الحديث الشريف "من احتكر فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله" وقال النبي "المحتكر ملعون".

كما نهي النبي عن غلاء الأسعار وعن الغش والخداع وعن كل بيع فيه ضرر على المشتري.