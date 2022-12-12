وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي السفير السنغالي لدى القاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير دولة السنغال لدى القاهرة أبو بكر صار، وأعرب وفد التنسيقية خلال اللقاء عن تقديرهم للعلاقات المصرية السنغالية على كافة المستويات.

وأكد وفد التنسيقية، أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون في مجالات الزراعة والتبادل التجاري والبنية التحتية والسياحية والصحة والطاقة، ونقل الخبرة بين الجانبين والتعاون فى المجال الثقافي والتعليمي.

من جانبه، أكد السفير السنغالي، على عمق العلاقات المصرية السنغالية، وما تشهده من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وقال السفير السنغالي، إن العلاقات المصرية السنغالية لها أهمية خاصة وتشهد مزيد من الزخم خلال الفترة الحالية بعد زياره الرئيس السنغالي ولقائه مع الرئيس السيسي في مطلع العام الحالي.

وأبدى السفير إعجابه بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها فى الحياة السياسية المصرية، وأشار إلى ضرورة بناء علاقات بين التنسيقية والبرلمانيين والسياسيين الشباب في السنغال.

كما أكد السفير السنغالي أنه يعكف علي الإعداد لزيارة مرتقبة للإمام الأكبر شيخ الأزهر لدولة السنغال، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولي لشيخ الأزهر في تاريخ البلاد، وهو ما تعتز به السنغال كثيرا لما للأزهر من دور هام في نشر العلم وتدريب الائمة والدعاة.

وفي نهاية اللقاء، أهدي وفد التنسيقية السفير السنغالي درع التنسيقية تقديراً له.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية النواب محمد إسماعيل وطارق الخولي - أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد هندي وبسمة العقدة أعضاء التنسيقية.