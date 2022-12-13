بعد خضوعها لعملية جراحية.. ابتسام تسكت تكشف تطورات حالتها الصحية

حرصت المطربة المغربية، ابتسام تسكت على طمأنة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لم تكشف تفاصيلها.

وكتبت ابتسام: "لكل من سأل ويسأل عن صحتي، أنا الآن بألف خير وبصحة جيدة الحمد لله".

عملية ابتسام تسكت :



يشار إلى أن الفنانة المغربية، ابتسام خضعت قبل أيام، لعملية جراحية مستعجلة، بعض تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وكشف رحال الوزاني، مدير أعمال تسكت، في تصريح صحفي أن الأخيرة تجاوزت مرحلة الخطر، وتحتاج فقط وقتا لاستكمال علاجها، مشيراً إلى أن الأطباء طمأنوه على حالتها الصحية.