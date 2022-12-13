الجلسة الافتتاحية لقمة ريادة الأعمال 2022.. رقمنة الصناعة.. والاتجاه نحو العالمية.. تفاصيل



شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة ريادة الأعمال.. رقمنة الصناعة ..الاتجاه نحو العالمية ، والتى جاءت فى إطار الاتفاقية المبرمة بين محافظة دمياط و منظمة العمل الدولية lLO و شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول و جامعة حورس وبالتعاون مع شركة جين ايجيبت.

انعقد المؤتمر بفندق شتيجنبرجر بمدينة رأس البر بحضور واسع من ممثلى الجهات المختلفة جاء أبرزهم هشام نور الدين وكيل وزارة الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول و ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، محمد شندى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس، الدكتور وينسلو سارجينت رئيس مجلس إدارة المجلس العالمى للمشروعات الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، عمرو أبو العزم رئيس مجلس إدارة جين ايجيبت، الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس والدكتور السعيد عبد الهادى رئيس الجامعة، وأيضًا ممثلى السفارة الكندية واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، ومتحدثين ومحكمين من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية والخبراء الأجانب من دول الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر و المملكة المغربية والمملكة المتحدة .

وناقش المؤتمر مشروع منظمة العمل الدولية " وظائف لائقة لشباب مصر، معاً لمواجهة التحدى فى دمياط " الممول٠ من شركة ميثانكس مصر وتعقد جلساته فى الفترة من ١٢ إلى ١٤ ديسمبر، حيث ستعقد جلسات أساسية و متوازية يومى ١٣ و١٤ ديسمبر بجامعة حورس بحضور ما يقرب من ٣٠٠ مشارك ومتحدث ، ويعد هذا المؤتمر الذى شارك فيه عدد من المؤسسات الوطنية والعالمية ملتقى لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التواصل والتفاعل بين رجال وسيدات الأعمال والباحثين وصانعى السياسات والمجتمع المدنى.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للجهود المبذولة على أرض محافظة دمياط تلك المحافظة العريقة التى تتميز بمقومات فريدة وأيضًا باهتمام بالغ من القيادة السياسية ، مشيدًا بما تم تحقيقه من جهود بالمشروعات التى تم تنفيذها بالقطاعات المختلفة ، كما وجه التحية إلى أبناء محافظة دمياط معربا عن سعادته بزيارته للمحافظة ، وأشاد الوزير بالجهود المبذولة التى جاءت فى إطار شراكة مثمرة بين محافظة دمياط و منظمة العمل الدولية و شركة ميثانكس و جامعة حورس، ساهمت فى رسم ملحمة فعالة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ووضع برنامج لتطوير قدراتهم من خلال تقديم حزم تدريبية بمجالات ريادة الأعمال.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك الجهود تساهم فى ابتكار افكار لمشروعات جديدة يتحقق من خلالها فرص عمل للشباب من الجنسين ودعم تنمية المشروعات،و كذلك تحسين بيئة العمل و تبادل الخبرات على المستويين المحلى والعالمي وأيضا تعزيز المهارات.

ومن جانبها، رحبت محافظ دمياط بوزير التنمية المحلية وجميع المشاركين بالمؤتمر ، حيث لفتت إلى أن هذا الملتقى يحقق رؤية الدولة وخطتها نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المشروعات، كما أنه جاء استكمالاً لما تم تحقيقه من جهود بالشراكة بين المحافظة ومنظمة العمل الدولية و شركة ميثانكس لتبادل الخبرات ومحاربة البطالة وتنمية الوعى لدى الشباب بأسس ريادة الأعمال وذلك ضمن مشروع " وظائف لائقة لشباب مصر..معاً لمواجهة التحدى بدمياط " والذى تستمر أعماله حتى مايو ٢٠٢٣.

وأشارت إلى أن تلك الانطلاقة جاءت بتعاون جديد مع جامعة حورس والتى عملت من خلالها على إتاحة كافة الامكانيات المتوفرة لديها بإنشاء مركز دائم للتدريب على مجالات ريادة الأعمال وإبراز آلية إدارة المشروعات وتنمية المشروعات البادئة والقائمة من خلال منهجية علمية مدروسة ، علاوة على الترويج لأهمية الاستفادة من التحول الرقمي التى توفر فرص عمل عديدة و أيضًا إتاحة الفرصة لتسويق منتجات المشروعات، وأضافت أن المشروع يحقق أيضًا تشجيع الشباب على الخروج بأفكارهم ومشروعاتهم إلى أرض الواقع وذلك من خلال إطلاق مسابقة رواد دمياط ، و التى ساهمت فى تعزيز التواصل والتفاعل بين رواد الأعمال وصانعى السياسات لتبادل الخبرات على المستويين المحلى والعالمي مشيرة إلى أن المسابقة جمعت نخبة من الباحثين من داخل مصر وخارجها ، كما عكست اهتمام المؤسسات المختلفة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأهميتها البالغة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.



وتوجهت المحافظ بالشكر إلى جميع القائمين على هذا الحدث من منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس و جامعة حورس كما هنأت الفائزين بمسابقة رواد دمياط ٢٠٢٢ مشيدة بما قدموه من رؤى وافكار متميزة وواعدة.

وشهدت الجلسة الإعلان عن الفائزين بنهائيات مسابقة رواد دمياط والتى تقدم لها ١٩٩ فرد ، و أثمرت التصفيات النهائية بها عن فوز ١٠ ممثلين عن أربعة فئات للسيدات وأفضل فكرة مشروع وأفضل مشروع ناشئ و أفضل مشروع قائم وذلك بقيمةجوائز تقدر ب ٢٥ الف جنيه للفائز بالمركز الأول و ٢٠ ألف للمركز الثانى و ١٥ الف للمركز الثالث وذلك بفئة أفضل فكرة و ٥٠ الف للمركز الأول و ٤٠ الف للمركز الثانى و ٣٠ الف للمركز الثالث بفئة المشروعات البادئة وأما بالنسبة لفئة رائدات الأعمال تقدر قيمة جوائزه ب٥٠ الف للمركز الأول و ٤٠ الف للمركز الثانى و ٣٠ الف للمركز الأول وأخيرا قيمة جائزة المشروعات القائمة تقدر ب١٠٠ الف جنيه.

ويشار إلى أن مؤتمر قمة ريادة الأعمال يعد الثامن ،حيث أنه يتم تنظيمه سنويا فى المحافظات المختلفة، حيث انطلق بمحافظة البحر الأحمر عام ٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥ والاقصر فى ٢٠١٨ وفى الإسكندرية عام ٢٠١٩ ،كما تم تنظيمه فى اسوان عام ٢٠٢٢ وبمحافظة القاهرة عام ٢٠٢١ ، وتم اختيار دمياط لعقد المؤتمر لهذا العام وذلك ضمن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر،، معاً لمواجهةالتحدى بدمياط" وبرامج "ابدأ وحسن مشروعك "و "صاحبات المشروعات يمضين قدما" بتمويل من ميثانكس حيث استفاد منه ١٤٥٠ شاب وسيدة و تحقق من خلاله توفير ٦٣٠ فرصة عمل ، وفى إطار المشروع تم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة دمياط و منظمة العمل الدولية بالقاهرة و شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول و جامعة حورس فى ٢٦ أكتوبر الماضى، و عقدت على أثره جلسات تعريفية استمرت حتى ٩ نوفمبر ، كما تم فتح باب التقديم للمسابقة حتى ٢١ نوفمبر ، لتبدأ الدورات التدريبية بمجال بابدأ مشروعك فى الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ نوفمبر تلاها التصفيات النصف نهائية والتدريب على مهارات العرض.

وشهد المؤتمر الإعلان عن استمرار شركة ميثانكس فى تنفيذ البرنامج خلال السنوات القادمة وتقديم المتسابقين لافكارهم ومشروعاتهم، تسلم اللواء هشام آمنة والدكتورة منال عوض و ممثلى الجهات المشاركة دروعا تذكارية قدمها لهم ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

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