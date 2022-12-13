مواعيد صرف معاشات ديسمبر بالزيادات الجديدة

يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات لشهر ديسمبر بالاضافه الي العلاوة الاستثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا، للمستحقين للزيادة حيث بداء صرف العلاوة الاستثنائية من يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 الماضي ومستمرة حتى الان مع كل شهر.

موعد صرف معاش شهر ديسمبر

يبدأ صرف معاش شهر ديسمبر بدايه شهر يناير من عام 2023 الجديد، بلاضافه الي العلاوات الاستثنائية وقدرها 300 جنيه تصرف كل شهر مع مع المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

وتستعد التأمينات الاجتماعية، وكافة البنوك ومكاتب البريد في مصر، للبدء في العمل على إجراءات تتيح إمكانية صرف المعاشات من خلال ATM وطوال أيام الشهر في أي وقت وفي اي مكان على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ صرف المعاشات .

صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

كيفية تغيير بطاقة صرف المعاش الزرقاء ببطاقة بنك ميزة

التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، وفتح حساب جارٍ، وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

كيفية تغيير بطاقة صرف المعاش الزرقاء على المحفظة الإلكترونية

التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.



تغيير بطاقات المعاشات الزرقاء لميزة



وطالبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أصحاب البطاقات الزرقاء الخاصة بالمعاشات، بتغيرها الي بطاقات ميزه التابعة للبنوك، لصرف المعاشات، وتغيير بطاقات صرف المعاش القديمة التي انتهت صلاحيتها بالبطاقة الجديدة ميزة للتمكن من صرف المعاشات من مكاتب البريد أو أي ماكينات صرف آلي علي مستوي الجمهورية.

كيفية تغيير بطاقة صرف المعاش الزرقاء ببطاقة ميزة

كتابه الرقم السري للكارت القديم علي الكارت الجديد، وتفعيله علي مكنه الفيزا.

التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول

سيتم استلام كارت ميزة بشكل فوري مجانا.