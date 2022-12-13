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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: الراجل كائن يعشق النساء والست الناصحة اللي تعرف تأمن نفسها

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الرجل كائن يعشق النساء والتعامل مع مساء، مضيفة أن علي المرأة تأمين نفسها من هذا النوع من الرجال.

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن الراجل كائن يعشق النساء والست الناصحة اللي تعرف تأمن نفسها

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"تعدد العلاقات زي الوجبات الجاهزة السريعة.. لا تغني و لا تسمن من جوع.. يعني بتزود شراهته و احتياج لها و مبتقدمش اي حاجه متوقعه منها و لا من اللي بتوعد بيها.. و كل علاقة جديده جواها رغبة التجربة مش البقاء".

 

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