طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن لـ الشيف دعاء نوير

تقدم الشيف دعاء نوير طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن ، ناجتس الدجاج من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وبالأخص الأطفال نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، ما يدفع البعض إلى شرائها من الأسواق.

ناجتس الدجاج بالفرن

المكونات

3 حبة صدر دجاج منزوع العظم و الجلد

1 كوب بقسماط مطحون

½ كوب جبنة بارميزان مبشورة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف

زيت



طريقة التحضير

افرمي الدجاج في المفرمة الكهربائية، ثم ضعيها في وعاء اعجنيها وشكلي العجينة على هيئة ناجتس.

في وعاء، امزجي البقسماط مع الجبنة، الملح، الزعتر، الريحان. واتركيها جانبا.

يرش الدجاج بالزيت، ثم اغمسيها في وعاء البقسماط. وضعيها في الفريزر لمدة 15 دقيقة.

في صينية مدهونة بالزيت، رصي الناجتس وادخليها في فرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.