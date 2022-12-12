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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الغريبة بأقل التكاليف

صدى البلد

تعد الغريبة من المخبوزات اللذيذة التي تقدم بالمناسبات وبالأعياد ولكن تقدمها الكثير من ربات المنزل بليالي الشتاء ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الغريبة.

المقادير :
– 2 كوب دقيق (منخول)
– نص كوب سكر بودرة (منخول)
– كوب سمن (بدرجة حرارة الغرفة )
– ربع معلقة صغيرة ملح

مكونات تزيين الغريبة علي حسب رغبتك يمكنك تزيين الغريبة بـ
– كريز او فصوص من اللوز او السودانى او الفتسق او عين الجمل او خليط مكسرات او كاكاو بودرة.

طريقة عمل الغريبة 
تضرب السمن مع السكر البودرة باستخدام مضرب البيض او العجان الكهربائى حتى يختلطوا مع بعض جيدا ويصبح القوام كريمى ثم نضيف الدقيق المخلوط بربع معلقة صغيرة ملح ونقلب بمعلقة خشبية حتى تتكون لدينا عجينة . 

نضع عجينة الغريبة فى كيس بلاستيك ترتاح فى الثلاجة لمدة حوالى نص ساعة .

– بعدخروج العجينة من الثلاجة نبدا فى تشكيل الغريبة هنكور كور صغيرة من العجينة وترص فى صاج او صينية عليها ورق زبدة ونترك مسافة قليلة بين كل قطعة غريبة واخرى .

– ثم نحضر فصوص اللوز او الفستق او السودانى او الكريز ونضعها فى منتصف كل قطعة غريبة ونضغط عليها ( حتى لاتقع فصوص اللوز او الفتسق من الغريبة )

 

طريقة تسوية الغريبة
– مهم جدا فى تسوية الغريبة ان تكون درجة حرارة الفرن متوسطة حوالى 120 درجة لاننا نريد ان تظل باللون الابيض الجميل . 

ثم نضع صاج الغريبة فى فرن متوسط الحرارة ونلاحظها حتى تمام النضج ، وعندما تخرج تترك لتبرد وبالهنا والشفا.

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