هل حكام مواجهة الأهلي والمحلة يجهلون بالقانون؟.. إعلامي يجيب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، أقر بأحقية الأهلي في الحصول على ركلة الجزاء أمام غزل المحلة في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الحكم محمد الحنفي اتفق مع حكم الفيديو على أمر خاطئ، وأن الكرة ليست ركلة جزاء.. (حاجة الحقيقة مذهلة)".

وأضاف: "كلاتنبرج كان يتحدث بالقانون، والمفترض أن حكم الساحة وحكم الفيديو يكونوا على علم بالقوانين، فهل الحكام في مواجهة المحلة أمام الأهلي يجهلون بالقانون".

وواصل: "كل ما يفرق معي، هو كيف يشاهد هؤلاء الحكام تلك الحالات، هناك أمور عجيبة جدا في التحكيم".