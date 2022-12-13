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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الصين بأمريكا: تخفيف إجراءات كورونا بشكل أكبر في المستقبل القريب

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة الاثنين إنه يعتقد أنه سيتم تخفيف إجراءات الصين بشأن كوفيد -19 بشكل أكبر في المستقبل القريب وأن السفر الدولي إلى البلاد سيصبح أسهل.

أخبر السفير تشين جانج حدثًا نظمته منصة سيمافور الإخبارية أن الحكومة الصينية تتخذ موقفًا مسؤولًا للغاية لحماية الناس من تهديد COVID-19 ، وقال إن سياسة بلاده كانت دائمًا 'ديناميكية وليست جامدة'.

وأضاف 'الآن يتم تخفيف الإجراءات ، وفي المستقبل القريب ، أعتقد أنه سيتم تخفيف الإجراءات بشكل أكبر وسيصبح السفر الدولي أسهل ... من جميع الاتجاهات إلى الصين.'

وبعد ثلاث سنوات من الوباء، تعمل الصين على التوافق مع عالم أعيد فتحه إلى حد كبير للعيش مع كوفيد 19، بعد احتجاجات غير مسبوقة في الصين أصبحت استفتاءً بحكم الواقع ضد سياسة 'صفر كوفيد' التي يناصرها الرئيس شي جين بينج.

وأغلقت الصين حدودها أمام السفر الدولي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. 

ولا تزال الرحلات الجوية الدولية أقل من مستويات ما قبل الجائحة ويواجه الوافدون ثمانية أيام في الحجر الصحي.

ويتوقع المحللون إعادة الافتتاح في مارس أو أبريل.

وألغت بكين الاختبارات الإلزامية قبل العديد من الأنشطة العامة ، وكبح جماح الحجر الصحي ، وبحلول وقت مبكر من يوم الثلاثاء ستكون قد ألغيت تفعيل تطبيق جوال مفروض من الدولة يستخدم لتتبع سجلات السفر لسكان يبلغ عددهم 1.4 مليار شخص.

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