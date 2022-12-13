البيت الأبيض: محاكمة أبوعجيلة تعكس التزامنا الثابت بمحاسبة من يلحق الأذى بالأمريكيين

اعلن البيت الأبيض عن أن محاكمة “أبو عجيلة” الضابط الليبي المتهم بصنع قنبلة طائرة لوكيربي تعكس التزام الادارة الامريكية الثابت بمحاسبة من يلحق الأذى بالأمريكيين.

ومثل ضابط مخابرات ليبي يشتبه في أنه صنع القنبلة التي فجرت رحلة بان أمريكان رقم 103 فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 وقتل 270 شخصا أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم الاثنين قبل توجيه اتهامات رسمية إليه.

وظهر أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي في قاعة محكمة أمريكية بعد ما يقرب من 34 عامًا من انفجار قنبلة على متن طائرة بوينج 747 ، كانت متوجهة من لندن إلى مدينة نيويورك ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 259 شخصًا و 11 شخصًا على الأرض.

وكان مسعود البالغ من العمر 71 عامًا مرتديًا بذلة خضراء ، وبدا وكأنه يسير وهو يعرج ويشكو من أعراض الأنفلونزا وهو يمسك بمنديل.

وقال مسعود لقاضي الصلح الأمريكي روبن ميريويذر متحدثا من خلال مترجم: 'لا أستطيع التحدث قبل أن أرى محامي'.

ويُزعم أن مسعود ، الذي قالت وزارة العدل الأمريكية إنه من تونس وليبيا ، اعترف بجرائمه أمام مسؤول ليبي في إنفاذ القانون في سبتمبر 2012. ومثل أمام المحكمة بعد أيام فقط من القبض عليه في ليبيا.

مسعود هو واحد من ثلاثة أشخاص زعم مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون والبريطانيون تورطهم في التفجير.

وتسعى وزارة العدل لاحتجازه على ذمة المحاكمة ، وستعقد جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن يقرر مسعود من سيمثله في القضية.

وقال المدعي إريك كينرسون للمحكمة 'عدد لا يحصى من العائلات لم يتعاف تماما من أفعاله'.