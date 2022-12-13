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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: أفشة كان نازل الملعب قالب وشه.. ووجوده أفضل للأهلي من برونو سافيو

افشة
افشة

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن الاتحاد السكندري كان قادرا على الفوز أمام الأهلي لو سجل ركلتي الجزاء اللتين تم إضاعتهما في المباراة.

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وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي قسم المباراة لـ3 أجزاء، الاتحاد وصل الملعب بعد نصف ساعة ولكن استقبلت شباكه هدفين، ولكنه لعب مباراة كبيرة بعدها واستطاع تقديم مستوى جيد، ويجب الإشادة بتغييرات مارسيل كولر في الشوط الثاني".

وأضاف: "الاتحاد كان من الوارد يكسب لو سجل ركلتي الجزاء، الأهلي لعب بضغط عالٍ في أول نصف ساعة، وكسب أخر مباراتين بنفس الطريقة، لو كان زعيم الثغر في قمة تركيزه لتغيرت النتيجة".

وواصل: "طريقة لعب الأهلي تغيرت بعد تسجيل الهدفين، وأفشة كان نازل الملعب وهو (قالب وشه)، وكذلك شادي حسين من الأهلي، وابراهيم حسن في الاتحاد السكندري، وهذه المباراة شهدت أفضل أداء لـ بيرسي تاو منذ قدومه للأهلي، لكن الفريق يحتاج لمهاجم أقوى".

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وأكمل: "بيرسي تاو لا يستطيع اللعب أكثر من 70 دقيقة، وهو يتعرض لإصابات كثيرة، وارى ان أفشة أكثر إفادة للأهلي من برونو سافيو".

وتابع: "كان من الخطأ رحيل بدر بانون، والتعاقد مع ميكيسوني وبيرسي تاو وسافيو لم يكن أفضل شئ للنادي الأهلي، الأجنبي إن لم يكن أفضل من المصري فلا فائدة منه، ولكن هناك لاعبين مميزين جاءوا لمصر مثل بن شرقي وايبوكا ومعلول لاعبين مفيدين للدوري المصري".

وزاد: "اتمنى اراحة اكرم توفيق في الفترة المقبلة، وصل لفورمة عالية مؤخرا، يجب جلوسه احتياطيا في بعض الفترات القادمة".

محمد عبدالجليل الأهلى الاتحاد السكندري مارسيل كولر أفشة شادي حسين

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