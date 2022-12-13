انتخب.. تطبيق جديد لاختيار أعضاء المجالس البلدية بسلطنة عمان

أطلقت ‏وزارة الداخلية بسلطنة عمان تطبيق "أنتخب" لتصويت الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، الذي يُتيح لهم الإدلاء بأصواتهم واختيار من يُمثلهم فيها بكل سهولة ويُسر.

ومن جانبه؛ أكد وزير الداخلية العماني سعي الوزارة المستمر إلى إدخال أحدث التقنيات في كل فترة انتخابية بما يواكب التطورات في العالم التقني.

كما استعرضت ‏اللجنة الرئيسية لانتخابات بسلطنة عمان الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية في يوم تصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر الجاري، وداخل السلطنة في الـ 25 من الشهر الحالي.

‏كما بين الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة أنّ تطبيق"أنتخب"يُعد نقلة نوعية وتحولًا رقميًّا في الجانب الانتخابي حيث سيُسهل العملية الانتخابية ويوفر الوقت

‏واوضح ان تطبيق "أنتخب" صُمم وفق معايير أمنية مع أخذ كافة الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة، ويتطلب توفر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب "NFC" واتصال بالشبكة العالمية للإنترنت وبطاقة شخصية سارية المفعول وأن يكون الناخب مُقيدًا في السجل الانتخابي.

