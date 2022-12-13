عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخب.. تطبيق جديد لاختيار أعضاء المجالس البلدية بسلطنة عمان

سلطنة عمان - ارشيفي
سلطنة عمان - ارشيفي

 أطلقت ‏وزارة الداخلية بسلطنة عمان  تطبيق "أنتخب" لتصويت الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، الذي يُتيح لهم الإدلاء بأصواتهم واختيار من يُمثلهم فيها بكل سهولة ويُسر.

ومن جانبه؛ أكد وزير الداخلية العماني سعي الوزارة المستمر إلى إدخال أحدث التقنيات في كل فترة انتخابية بما يواكب التطورات في العالم التقني.

كما استعرضت ‏اللجنة الرئيسية لانتخابات بسلطنة عمان  الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية في يوم تصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر الجاري، وداخل  السلطنة في الـ 25 من الشهر الحالي.

‏كما بين الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة أنّ تطبيق"أنتخب"يُعد نقلة نوعية وتحولًا رقميًّا في الجانب الانتخابي حيث سيُسهل العملية الانتخابية ويوفر الوقت

‏واوضح ان تطبيق "أنتخب"  صُمم وفق معايير أمنية مع أخذ كافة الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة، ويتطلب توفر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب "NFC" واتصال بالشبكة العالمية  للإنترنت وبطاقة شخصية سارية المفعول وأن يكون الناخب مُقيدًا في السجل الانتخابي.
 

سلطنة عمان وتنزانيا تبحثان أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري

"الوطن" العمانية: السلطنة تسعى لمواجهة ظاهرة التغير المناخي

سلطنة عمان وزارة الداخلية تقنية المعلومات العملية الانتخابية وزير الداخلية العماني المجالس البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

صدمة.. المريخ السوداني يعلن مواجهة الزمالك في تونس أو الجزائر

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

قرار كارثي.. تعليق ناري من ميدو على تنفيذ محمود علاء ركلة الجزاء ضد الأهلي

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان.. منتدى عالم الاقتصاد يبحث مستقبل الصيرفة الإسلامية والتمويل والتقنيات المالية

فينيسيا الخليج.. ظفار بـ سلطنة عمان طبيعة لا تقاوم

ترشيحاتنا

هل تجب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة .. الإفتاء ترد

كرواتيا تتطلع لإنهاء حلم الأرجنتين في كأس العالم 2022 الليلة

اليوم الانتهاء من تقديم طلبات وظائف برنامج قرية متعلمة ببني سويف

سبايدر مان يظهر فى الأردن.. شرطي ينقذ فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها|شاهد

للمنشآت والأشخاص.. شروط ممارسة أنشطة إدارة المخلفات

اندلع فجرا.. حريق ضخم بالعاصمة العراقية بغداد وتحرك عاجل للسلطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ45 من جديد.. ارتفاع أسعار الفراخ والبيض بسبب جشع التجار| تفاصيل

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

تناول كوب من هذا المشروب يعالج 5 أمراض في المعدة خلال شهر

احذر.. 7 أعراض تنذرك باحتمال تعرضك للسكتة الدماغية خلال أسبوع

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ