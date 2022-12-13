عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرواتيا تتطلع لإنهاء حلم الأرجنتين في كأس العالم 2022 الليلة

صدى البلد

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الكرواتي، اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة مساء، على استاد لوسيل، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني للتأهل إلى النهائي من أجل حصد اللقب، في مونديال الفرصة الأخيرة للنجم ليونيل ميسي.

في المقابل يتطلع منتخب كرواتيا لتحقيق إنجاز فريد، وهو التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، في مونديال الفرصة الأخيرة للوكا مودريتش، قائد منتخب بلادهم أيضا.

ويلعب مودريتش وسط مجموعة تمتاز بالصمود والحسم في الوقت القاتل، وظهر ذلك في خوض الكروات للوقت الإضافي وركلات الترجيح مرتين على التوالي، الأولى أمام اليابان بثمن النهائي، والثانية ضد البرازيل في ربع النهائي، ليصلوا إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا.

واستقبلت الأرجنتين رسالة التحذير رغم كونها الأوفر حظا للتأهل إلى المباراة النهائية، لكنها لم تنس بعد الهزيمة 0-3 من كرواتيا في روسيا 2018.

كما أن الخسارة 1-2 على يد السعودية لا تزال حاضرة في الأذهان رغم أنه تم تعويضها لاحقا بالفوز على المكسيك وبولندا، لكن في الوقت ذاته يقف الحارس إيميليانو مارتينيز ليذكر بأن هناك فرصة لكتيبة ليونيل سكالوني بقيادة ميسي للتتويج باللقب الذي طال انتظاره.

الأرجنتين منتخب الارجنتين كأس العالم ليونيل ميسي مودريتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

صدمة.. المريخ السوداني يعلن مواجهة الزمالك في تونس أو الجزائر

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

قرار كارثي.. تعليق ناري من ميدو على تنفيذ محمود علاء ركلة الجزاء ضد الأهلي

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

ترشيحاتنا

هل تجب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة .. الإفتاء ترد

كرواتيا تتطلع لإنهاء حلم الأرجنتين في كأس العالم 2022 الليلة

اليوم الانتهاء من تقديم طلبات وظائف برنامج قرية متعلمة ببني سويف

سبايدر مان يظهر فى الأردن.. شرطي ينقذ فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها|شاهد

للمنشآت والأشخاص.. شروط ممارسة أنشطة إدارة المخلفات

اندلع فجرا.. حريق ضخم بالعاصمة العراقية بغداد وتحرك عاجل للسلطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ45 من جديد.. ارتفاع أسعار الفراخ والبيض بسبب جشع التجار| تفاصيل

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

تناول كوب من هذا المشروب يعالج 5 أمراض في المعدة خلال شهر

احذر.. 7 أعراض تنذرك باحتمال تعرضك للسكتة الدماغية خلال أسبوع

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ