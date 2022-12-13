كرواتيا تتطلع لإنهاء حلم الأرجنتين في كأس العالم 2022 الليلة

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الكرواتي، اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة مساء، على استاد لوسيل، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني للتأهل إلى النهائي من أجل حصد اللقب، في مونديال الفرصة الأخيرة للنجم ليونيل ميسي.

في المقابل يتطلع منتخب كرواتيا لتحقيق إنجاز فريد، وهو التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، في مونديال الفرصة الأخيرة للوكا مودريتش، قائد منتخب بلادهم أيضا.

ويلعب مودريتش وسط مجموعة تمتاز بالصمود والحسم في الوقت القاتل، وظهر ذلك في خوض الكروات للوقت الإضافي وركلات الترجيح مرتين على التوالي، الأولى أمام اليابان بثمن النهائي، والثانية ضد البرازيل في ربع النهائي، ليصلوا إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا.

واستقبلت الأرجنتين رسالة التحذير رغم كونها الأوفر حظا للتأهل إلى المباراة النهائية، لكنها لم تنس بعد الهزيمة 0-3 من كرواتيا في روسيا 2018.

كما أن الخسارة 1-2 على يد السعودية لا تزال حاضرة في الأذهان رغم أنه تم تعويضها لاحقا بالفوز على المكسيك وبولندا، لكن في الوقت ذاته يقف الحارس إيميليانو مارتينيز ليذكر بأن هناك فرصة لكتيبة ليونيل سكالوني بقيادة ميسي للتتويج باللقب الذي طال انتظاره.