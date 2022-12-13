عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة والمحافظة وذلك في اطار سلسلة اللقاءات المتواصلة لمتابعة الموضوعات المشتركة ودفع عجلة التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء.

وفي بداية الإجتماع وجه "القصير' الشكر إلى "فودة" للجهد الكبير الذى قامت به المحافظة خلال تنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ والإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية حتى يخرج المؤتمر بهذا الشكل العظيم الذى أشاد به جميع المشاركين من مختلف دول العالم.

وبحثا الوزير والمحافظ، المجالات المتعلقة بالتنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية وتطوير الصيد بجنوب سيناء.

حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية لدراسة التحديات التى تواجه التجمعات الزراعية الجديدة بجنوب سيناء والوقوف على محددات الاستغلال الأمثل لها ووضع التوصيات التطبيقية المناسبة ، والعمل على زيادة الدعم الفنى والإرشادى للحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الزراعية ونشر الممارسات الزراعية الجيدة بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

"القصير وفودة" بحثا أيضا الانتهاء من مصنع الثلج الجديد وكذلك تطوير سوق السمك ومركز تجميع الأسماك والانتهاء من الأعمال المتبقية بميناء الصيد ، وكذلك ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية لإنشاء الوحدة البيطرية بمضمار الهجن بشرم الشيخ وأيضا رفع كفاءة وحدة دهب البيطرية ، بالإضافة الى إدراج انشاء وحدتين بيطريتين بمدينتى أبورديس ونوبيع فى العام المالى 2023-2024.

واتفقا على دعم أهالي سيناء وإزالة أي معوقات أمام جهود التنمية الزراعية في سيناء تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفتح شريان جديدة للتنمية هناك بجانب التنمية السياحية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء.